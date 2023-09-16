Разрушенные после взрывов на руднике дома выкупят в Акмолинской области

Компания, которая производила взрывные работы, решила выкупить 52 дома жителей поселка Аксу. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе акимата Степногорска.

Жители поселка Аксу жалуются на то, что их дома оказались разрушены из-за проведенных вблизи взрывных работ на руднике. В некоторых строениях, по словам сельчан, обрушились стены и даже крыши. Люди обеспокоены, смогут ли они пережить наступающие холода в таких условиях.

«Пошли трещины по всему дому, в одной из комнат обрушился потолок. На улице холодает, каждый день идет дождь, топит комнату внутри дома, при попытке отеплить дом через печку весь угарный дым расходится по комнатам. Дома маленькие дети, которые вынуждены дышать всем этим. Что нам делать, ведь жить дальше в доме невозможно», - поделился местный житель Алдияр.

Как заявили в пресс-службе акима Степногорска, в аппарат акима поступило 53 обращения жителей поселка Аксу о техническом состоянии домов и о влиянии на них взрывных работ.

«53 обращения направлены в АО «АК Алтыналмас» для принятия соответствующих мер. Компания привлекла независимую экспертную организацию для определения эксплуатационной пригодности домов. На основании обращения обследовано 53 дома, по результатам проверки компания решила выкупить 52 дома. На сегодняшний день выкуплено 11 домов, оставшиеся дома тоже выкупят. Кроме того, поступило еще 52 обращения по техническому состоянию домов. Компания в данный момент проводит их обследование», - пояснили в ведомстве.

Напомним, жители аула Аксу Акмолинской области страдают из-за работ на золотодобывающем предприятии «Алтыналмас». На карьере проводят взрывы, а вблизи расположены дома, где проживает 341 семья. Жители неоднократно заявляли, что из-за толчков на стенах их домов образуются трещины и обваливаются потолки.