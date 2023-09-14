Разговаривает с ангелами: норвежская принцесса собралась замуж за шамана

Норвежская принцесса Марта Луиза собралась связать себя узами брака с самопровозглашенным шаманом следующим летом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Король Норвегии Харальд V уже поздравил пару и с радостью принял американского шамана Дурека Верретта в королевскую семью.

В прошлом году принцесса отказалась от своих королевских обязанностей, чтобы заняться бизнесом в области альтернативной медицины, который она ведет вместе с женихом.

Верретт известен тем, что пропагандирует медицинские практики, которые вызывают вопросы. Так, он предположил, что рак — это выбор пациента, а также продавал через Интернет медальоны, которые якобы защищают от COVID-19. Принцесса Марта Луиза, в свою очередь, заявляет, что способна общаться с ангелами.

Они объявили о помолвке в июне 2022 года и получили королевское благословение. Свадьба пройдет в живописном норвежском городе Гейрангер, на берегу фьорда, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Шаман переедет в Норвегию и станет частью королевской семьи без какого-либо титула, сообщила норвежская государственная телекомпания NRK.

Голливудский гуру Верретт, который называет себя «шаманом шестого поколения», утверждает, что воскрес из мертвых и предсказал теракты 11 сентября в Соединенных Штатах за два года до их совершения.

Принцесса Марта Луиза известна в Норвегии своей приверженностью альтернативным методам лечения, включая открытие школы, целью которой было помочь людям «вступить в контакт со своими ангелами». 51-летнюю невесту обвинили в использовании своего королевского титула для получения конкурентной выгоды и, в результате, она отказалась от своих королевских обязанностей, но все же сохранила титул.

Ранее принцесса была замужем за писателем Ари Беном. Пара развелась в 2017 году, а на Рождество 2019 года экс-супруг, страдавший от депрессии, покончил жизнь самоубийством.

Принцесса Марта Луиза — старший ребенок короля Харальда. Ее младший брат, наследный принц Хокон, станет преемником своего отца на посту короля.