Расширился список учебных заведений для обучения по программе «Болашак»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек подписал приказ «О некоторых мерах по реализации международной стипендии «Болашак» , передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечается в документе, в этом году обновлены международные академические рейтинги, такие как QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings.

В связи с этим расширился список зарубежных учебных заведений, где можно получить образование по программе «Болашак».

В частности, казахстанцы теперь могут поступить в следующие университеты:

- Университет Сан-Паулу (университет Sao Paulo);

- Лувенский католический университет (Université Catholique de Louvain); - Университет Гумбольдта в Берлине (Берлинский университет Гумбольдта);

- Университет Помпеу Фабра (Universidad Pompeu Fabra);

- Падуанский университет (Università di Padova);

- Сычуаньский университет (Sichuan University);

- Южный университет науки и технологий (Southern University of Science and Technology);

- Федеральная политехническая школа Лозанны (Swiss Federal Institute of Technology Lausanne);

- Уханьский Университет (Wuhan University);

- University of California, Santa Cruz.

Также предлагается возможность обучения в следующих французских и венгерских вузах для подготовки кадров инженерно-технического профиля для ориентации программы «Болашак» на технические специальности:

- Высшая школа менеджмента, информационных технологий и коммуникаций (IMT);

- Высшая инженерная школа (ESTP);

- Лионский Национальный институт прикладных наук (INSA);

- Национальная школа мостов и дорог (ParisTech);

- Гренобльский Альпийский университет (включает гренобльский политехнический институт);

- Университет Лотарингии;

- Страсбургский Университет;

- Университет Пуатье;

- Университет Бордо;

- Экс-Марсельский Университет;

- Лионская Высшая Инженерная Школа;

- Нант Высшая Инженерная Школа;

- Институт политических исследований Бордо (Science Po Bordeaux)

- Сегедский университет;

- Дебреценский университет.

«В действующей редакции списка 236 вузов. С учетом этого дополнения их количество увеличится с 28 до 261 учебного заведения», - говорится в документе.

Приказ вступил в силу со дня его первого опубликования, то есть 12 сентября.