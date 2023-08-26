Расцарапала лицо и руку: пострадавшая от водителя алматинка намерена судиться с «Яндекс.Такси»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский блогер-стилист Мира Берген, которая пострадала от рук женщины-водителя «Яндекс.Такси» 31 июля, подала на нее в суд. В дальнейшем она также намерена судиться с самой компанией и таксопарком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Миры, 31 июля она решила встретиться с друзьями и вызвала себе такси в приложении.

«Вызвала такси, тариф «Бизнес». Пока я собиралась, мне пришло уведомление, что машина подъехала и ожидает по адресу. Когда я вышла на улицу, шел сильный дождь, а машины все не еще было. Решила позвонить и узнать, где водитель, а женщина-таксист на мой звонок отреагировала неадекватно, она в грубом тоне ответила, что не может найти въезд во двор жилого комплекса. Спустя несколько минут она приехала, я высказала свое недовольство. Водитель сильно задержался, а сигнал ожидания поступил давно. Соответственно, все это время, пока я не садилась, за ожидание капали деньги», - рассказывает Мира Берген.

Водителю замечание блогера не понравилось, и она начала дальше грубить. По словам Мира Берген, она сначала призвала ее успокоиться, но в ответ водитель заявила, что отказывается ее везти до пункта назначения и «попросила» выйти из машины. После этого, блогер начала снимать происходящее на видео.

«Я сказала, что сначала вызову новое такси и только потом выйду, так как на улице был дождь. Но увидев камеру, она кинулась со своего места, пытаясь вырвать у меня телефон. Хотя в законе о защите прав потребителей сказано, что сотрудники, предоставляющие услуги или продающие товар, не имеют права препятствовать видео и фотофиксации при предоставлении услуг», - поделилась пассажирка.

После нескольких неудачных попыток прогнать девушку из машины, водитель силой вытащила ее, расцарапав руку и лицо. В итоге поездка не состоялась, но приложение почему-то списало деньги с карты пассажирки

«В тот же день я написала заявление в полицию, попросила направление на судебно-медицинскую экспертизу, а затем написала в службу поддержки «Яндекс». В компании дали мне адрес их партнера - таксопарка. Мой адвокат потом поехала по этому адресу, но таксопарка там не было. Далее мы снова обратились в «Яндекс», они нам дали свой адрес. Мой юрист поехала туда, там сидел какой-то парень и сказал: «это не офис «Яндекса», но вы можете оставить документы, и я передам». То есть, по факту ни офиса «Яндекса», ни офиса партнера, то есть таксопарка, не существует. Это первая большая проблема, которая вскрылась… Когда, вы имеете проблемы с этим такси, вы не можете ничего предъявить, потому что этой компании физически не существует», - добавила она.

Женщина и ее юрист направили претензию таксопарку.

«Через две недели объявился представитель таксопарка. Он позвонил моему юристу и хотел со мной встретиться, уговорить, чтобы я забрала свое заявление. По его словам, это якобы может негативно сказаться на дальнейшем их сотрудничестве с «Яндекс» … Далее они связались с нами еще раз, сказали, что женщина-водитель готова извиниться, но не публично. Я отказалась от извинения, поскольку она нанесла мне телесные повреждения. Я сказала, что подам на нее в суд. Недавно я получила результаты судебно-медицинской экспертизы. Сегодня мы идем ознакомиться с материалами дела. На следующей неделе нам обещают, что будет административный суд. После этого мы с моим юристом хотим подать еще один иск - на таксопарк и «Яндекс» за причинение морального, физического и материального вреда. Мне тогда порвали одежду, нанесли легкий вред здоровью, это событие получила очень много огласки, мне очень много писали, угрожали, материли меня в соцсетях. Я это все заскринила», - заявила Мира Берген.

Также она сообщила, что на нее встречное заявление написала и таксистка. Водитель считает, что ей первой напала пассажирка.

«Она, конечно, не права. У меня все зафиксировано на видео. Теперь по одному делу я выступаю, как истец, а она, как ответчик, а по другому делу, я выступаю, как ответчик, а она как истец», - подчеркнула блогер.

Кроме того, блогер уверяет, что в системе «Яндекс» был зарегистрирован другой таксист, а на ее заказ приехала женщина: «Ни сервис по заказу такси, ни таксопарк об этом не сообщили, я об этом узнала совершенно случайно», - добавила Мира.

В пресс-службе «Яндекс Go» прокомментировали этот инцидент.

«В ситуации будут разбираться правоохранительные органы. По нашим данным, пользователь написала заявление. Мы готовы предоставить необходимую информацию по официальному запросу. Разбираемся в произошедшем с партнером-перевозчиком, у которого работает водитель. Она отстранена от заказов до окончания проверки», - ответили в Яндекс Go.

По данным департамента полиции Алматы, данный факт расследуется управлением полиции Бостандыкского района по территориальности.

«Обе стороны обратились с заявлением. Собран материал по статье 73-1 Кодекса РК об административных правонарушениях (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время материалы производства для принятия решения будут направлены в суд», - сообщили в пресс-службе ДП города.