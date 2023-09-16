Ракета с кораблем «Союз МС-24» стартовала с Байконура
Примерно через девять минут корабль вывели на орбиту. Полет до станции пройдет по двухвитковой схеме сближения. Ожидается, что «Союз МС-24» причалит к модулю «Рассвет» (МИМ-1) российского сегмента станции примерно в 21:57 мск.
На корабле к МКС отправятся заместитель начальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который станет четвертым спецкором ТАСС на орбите, космонавт Николай Чуб, астронавт NASA Лорел О’Хара.
О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на «Союзе МС-24», а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего они вернутся на Землю на «Союзе МС-25». Предполагается, что в рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым землянином, пробывшим в космосе более тысячи суток.