Работает ли система «Күнделік»: в Минпросвещения ответили на жалобы родителей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве просвещения РК прокомментировали жалобы родителей школьников о сбоях в работе АИС «Күнделік», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством просвещения ежедневно проводится мониторинг работоспособности АИС «Күнделік». Платформа работает в штатном режиме. Факты о неработоспособности не подтвердились», - сообщили в ведомстве в ответ на запрос корреспондента агентства.

В Минпросвещения также пояснили ситуацию относительно отсутствия расписания уроков и данных о школьниках в «Күнделік».

«В первый месяц нового учебного года в школах проводится процесс разработки тарификации, то есть определяется нагрузка в разрезе предметов и классов, которая утверждается за педагогами. После указанных процедур устанавливается стабильное расписание уроков», - заявили в ведомстве.