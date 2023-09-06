Пропавший мальчик прошел 10 км до дома бабушки в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Пропавшего мальчика нашли и вернули матери полицейские Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

10-летний мальчик вышел из дома погулять во дворе. Спустя несколько часов, не дождавшаяся возвращения сына домой, его мама начала бить тревогу и искать его по друзьям и соседям. После безрезультатных поисков женщина обратилась за помощью в полицию уже в ночное время.

На установление местонахождения пропавшего задействовали весь личный состав управления полиции района Туран. Стражи порядка проверили близрасположенные к адресу места частого пребывания подростков, парки, игротеки, торговые точки, изучили записи с наружных видеокамер. Розыскные работы продолжались почти половину суток. В результате установлено, что мальчик пешком добрался до дома бабушки на окраине города, в 10 км от своего места жительства.

Подростка целым и невредимым вернули матери. Свои действия он объяснил тем, что очень соскучился по бабушке. Мама мальчика выразила искреннюю благодарность полицейским за службу во благо.