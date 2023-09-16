Промоутер Головкина сделал заявление об его уникальном достижении

Промоутер Том Леффлер, известный по работе с бывшим чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным, отметил впечатляющее достижение в карьере казахстанского ветерана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Не так давно Геннадий отметил свою 613-ю неделю нахождения в рейтинге среднего веса по версии авторитетного журнала The Ring, куда впервые был включен в 2011 году.



«Сейчас GGG уже 613 недель находится в рейтинге The Ring. Я помню, когда мы впервые начали работать вместе, он вошел в топ-10 после сокрушительного нокаута Лахуана Саймона в первом раунде в Дюссельдорфе, Германия. В то время на вершине рейтинга на протяжении 500 недель был Феликс Штурм. Моей целью было превзойти эту цифру Феликса. GGG превзошел этот показатель более чем на два года, что является свидетельством его мировых достижений и таланта, так долго находившегося на вершине среднего веса. Это великолепное путешествие - от бального зала отеля в Германии на 500 мест до аншлагов на аренах по всему миру. #легенда», - заявил Леффлер.

Напомним, что предыдущее выступление Головкина на ринге состоялось год назад - в сентябре 2022-го, тогда он уступил единогласным решением судей Саулю «Канело» Альваресу в их третьем поединке.