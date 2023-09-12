Производство мяса в Казахстане увеличилось на 7 %

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам января–июля текущего года в Казахстане было произведено 43,5 тысячи тонн свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота (КРС), свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных — на 6,5% больше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Наибольший объем пришелся на Костанайскую область: 7,5 тысячи тонн, годовой рост — на 25%. В тройку лидеров также вошли Актюбинская (6,3 тысячи тонн, плюс 1,7%) и Северо-Казахстанская (6,2 тысячи тонн, плюс 28,5%) области.

За полный 2022 год в стране произвели 73,1 тысячи тонн мяса — на 11,4% больше, чем годом ранее.

На 1 августа текущего года в стране числилось 9,7 млн голов КРС — на 2,7% больше, чем годом ранее; в том числе коров насчитывалось 4,8 млн голов, плюс 4,7%.

Выросло также поголовье лошадей (на 7,7%, до 4,2 млн голов), верблюдов (на 4,4%, до 280,7 тысячи голов) и овец (на 3,6%, до 23 млн голов).

Поголовье коз сократилось на 3,9%, до 2,6 млн голов, свиней — на 2,7%, до 818,3 тысячи голов, птицы — на 0,3%, до 49,6 млн голов.

Скота и птицы было забито в хозяйствах или реализовано на убой в живом весе 1,1 тысячи тонн (плюс 4,1% за год), в убойном весе — 666,7 тонны (плюс 4,6%).

По итогам июля текущего года цены на мясо, включая мясопродукты, выросли на 0,3% за месяц и на 11,2% за год.

В региональном разрезе рост цен в годовой динамике сильнее всего ощутили жители столицы: плюс 16,3%. В тройке антилидеров также оказались Алматинская (плюс 15,5%) и Северо-Казахстанская (плюс 15,2%) области. Наименьшее удорожание было зафиксировано в Туркестанской области - на 5,7%.

В разрезе видов мяса говядина подорожала на 11,5%, баранина — на 7,1%, свинина — на 11,9%, конина — на 9,1%, вареная колбаса — на 14,5%, полукопченая колбаса — на 12,7%.

Стоимость говядины в магазинах и на рынках страны в среднем по Казахстану составила 2,6 тысячи тенге за кг, баранины — 2,8 тысячи тенге, свинины — 2,2 тысячи тенге, конины — 3 тысячи тенге, вареной колбасы — 2,8 тысячи тенге, полукопченой колбасы — 3,3 тысячи тенге.

Фото: Energyprom.kz.

Фото: Energyprom.kz.