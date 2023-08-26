Программа «Ана болғым келеді» вышла в эфир на телеканале Jibek Joly

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С этого года на телеканале «Jibek Joly» выходит программа «Ана болғым келеді» - авторский проект Ляйли Султанкызы, который помогает семейным парам стать родителями, передает МИА «Казинформ».

Изначально этот телепроект был благотворительного и социального направления. Его в 2022 году запустила в социальной сети Instagram Ляйля Султанкызы. Проект был задуман для оказания помощи семейным парам, страдающим бесплодием. Для этого отбирались семьи, которые мечтали о рождении ребенка, но по разным причинам не могли рассчитывать на государственную квоту «Аңсаған сәби» (из-за генетических отклонений, возраста, низкого АМГ). Средняя стоимость программы ЭКО в стране составляет 2 миллиона тенге. Собрать такую сумму помогают подписчики Ляйли Султанкызы и неравнодушные граждане.

В первом сезоне проекта «Ана болғым келеді» с помощью благотворителей для программы ЭКО было отобрано шесть женщин. Пятая пациентка, участвовавшая в этом проекте, кызылординка Айнур, забеременела и недавно стала мамой. Сегодня в рамках проекта программу ЭКО проходят 11 пар. К концу года планируется довести эту цифру до 20.

На данный момент забеременели 3 женщины. Для медицинского и творческого коллектива - это большая победа. Пациенты проекта приезжают из Астаны, Тараза, Актау, Усть-Каменогорска, Павлодара, Караганды, Актобе и находятся под наблюдением высококвалифицированных специалистов.

В новом телесезоне творческий коллектив проекта «Ана болғым келеді» и зрители станут свидетелями борьбы, надежд, а порой и неудач пациентов в стремлении стать родителями.