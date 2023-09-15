Проектирование нового канализационно-очистного сооружения начали в Астане

Проектирование строительство нового канализационно-очистного сооружения начали в столице. Об этом сообщается в документе об утверждении Государственной программы реновации и модернизации жилищного фонда города Астаны до 2028 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечено в опубликованных данных, очистку бытовых стоков осуществляет единственное канализационное очистное сооружение.

«Среднее суточное поступление сточных вод 220 тыс. м3/сут. В пиковый период (паводки, обильные дожди и снеготаяние) поступление сточных вод составляет 300 тыс. м3/сут. Необходимо строительство нового канализационно-очистного сооружения (КОС), на стадии проектирования КОС-2, мощностью 43 млн кубометров в год с возможностью использования новой технологии для фильтрации воды», - сообщается в документе.