АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Продолжается работа по подключению рынков Астаны к проекту Smart QR. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и защиты прав потребителей Нургали Егембердиев на брифинге Службы коммуникаций города Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Правилами регистрации в информационной системе от 30 марта 2023 года №32162 проводим масштабную работу по подключению торговых рынков к проекту Smart QR. В настоящее время к системе подключены два рынка «Астаналық» и «Асем». Работа по подключению остальных субъектов торговой деятельности продолжается», - сказал Н. Егембердиев.

Спикер также сообщил, что департаментом координируется работа по модернизации рынков столицы, согласно Дорожной карте до 2025 года. Общая стоимость проекта по Астане составила 29,4 млрд тенге. Модернизации подлежат 3 рынка: «Шанхай», «Алтай», «Ұлжан». Кроме того, в столице есть 9 специализированных рынков, из которых рынок «Алаш» работает в современном формате торговли. Остальные 8 рынков планируют перейти на современный формат торговли в течение 3-5 лет. В том числе, специализированный рынок «Шарын» планирует модернизацию в 2 этапа со сроком завершения в 2024 году. Сейчас начато строительство складских помещений общей площадью 2 500 квадратных метров.

Проект Smart QR запущен с целью обеспечения прозрачности торговых объектов. С помощью Smart QR потребители могут получить всю интересующую информацию о рынке и об арендаторах, ознакомиться с ценами на СЗПТ и подать жалобу.