Приверженца деструктивного течения задержали на сбыте наркотиков в Шымкенте

Сотрудниками управления по противодействию экстремизму городского ДП в ходе проведения спецоперации задержан местный житель, занимающийся распространением наркотических средств на территории мегаполиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

У мужчины изъят полиэтиленовый пакет с высушенной и измельченной травой со специфическим запахом, согласно заключению эксперта являющейся марихуаной.

«Задержанный признан подозреваемым по статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотиков» и взят под стражу. 26-летний горожанин состоял на учете полиции как приверженец нетрадиционного религиозного течения. Кроме того, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2019 году был судим за совершение грабежа, а в 2020 году по статье «Управление транспортом лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии опьянения», - сообщили в полиции.

По окончанию досудебного расследования материалы уголовного дела следователи направят в суд для принятия в отношении подозреваемого окончательного решения.