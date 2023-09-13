Презентация новой серии iPhone: все, что известно о новом Apple iPhone 15

КАЛИФОРНИЯ. КАЗИНФОРМ - Официальная презентация следующего семейства iPhone, серии iPhone 15, а также нескольких других продуктов состоится через несколько часов сегодня. Apple планирует выпустить в общей сложности четыре модели iPhone 15 тех же размеров, что и модели iPhone 14, включая два iPhone с экраном 6,1 дюйма и два iPhone с экраном 6,7 дюйма. Одним из 6,1-дюймовых iPhone будет стандартный iPhone 15, а одной из 6,7-дюймовых моделей — iPhone 15 Plus, передает МИА Казинформ со ссылкой на businessinsider.com.

Ожидается, что в этом году в линейку iPhone 15 войдут четыре модели: две стандартные модели, iPhone 15 и iPhone 15 Plus, и две модели более высокого класса, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, сообщает главный технический корреспондент Bloomberg Марк Гурман.

Самые большие изменения, вероятно, будут заметны в линейке iPhone 15 Pro, но аналитики сходятся во мнении, что одно трансформационное изменение, которое, как ожидается, произойдет во всех четырех моделях, — это переход от использования разъема Apple Lightning и введение стандарта зарядки USB-C.

Ожидается, что в этом году вся линейка iPhone 15 получит 48-мегапиксельную основную камеру, сообщает ITHome. Основная камера будет иметь новую конструкцию многоярусного датчика, которая обеспечит лучшую производительность при слабом освещении. iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат новые сверхширокоугольные объективы и зум-объективы с большим количеством мегапикселей, чем нынешние 12-мегапиксельные версии серии iPhone 14 Pro. В частности, iPhone 15 Pro Max, как ожидается, получит новый перископный объектив с 5-6-кратным оптическим зумом, говорит аналитик Apple Минг-Чи Куо.

ITHome сообщает, что емкость аккумулятора базовой модели iPhone 15 увеличиться на 15%, а у iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max емкость аккумулятора увеличится на 12%, 12% и 11% соответственно.

Мало что указывает на то, что размеры дисплея в линейке iPhone 15 будут отличаться, поскольку ожидается, что они будет иметь те же размеры дисплея, что и cерия iPhone 14.

Те, кто надеется, что модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus наконец-то получат дисплеи Apple ProMotion с переменной частотой обновления 1–120 Гц (LTPO), могут быть разочарованы, поскольку ожидается, что технология дисплея премиум-класса моделей iPhone 14 Pro останется эксклюзивной для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

По словам Марка Гурмана, линейка iPhone 15 будет иметь «более тонкие рамки», чем прошлогодняя версия, а модели iPhone 15 Pro будут иметь «титановую рамку, что сделает их легче и премиальнее, чем нынешний дизайн из нержавеющей стали».

Титановая рамка будет иметь эстетику матового металла, а не блестящий вид, как у моделей iPhone 14 Pro, при этом сделав телефон легче примерно на 10%.

По словам Гурмана, ожидается, что только модели iPhone 15 Pro будут работать на новейшем процессоре Apple, известном как A17 Bionic, а iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат процессор A16 Bionic из серии iPhone 14 Pro.

Ожидается, что Apple заменит переключатель «Звонок/Бесшумный сигнал» на программируемую кнопку «Действие» на моделях iPhone 15 Pro. Кнопка «Действие» на моделях Pro будет схожа с функцией Apple Watch Ultra по названию и функциям.

По словам разработчика Стива Мозера из MacRumors, код в бета-версии грядущего обновления программного обеспечения iOS 17 предполагает, что кнопка «Действие» модели Pro позволит использовать до «девяти различных опций, которые пользователи смогут настраивать и назначать различные действия», например возможность легко запускать приложение «Камера», «Фонарь» или режим «Не беспокоить».

Широко распространено мнение, что вся линейка iPhone 15 откажется от фирменного разъема Lightning от Apple в пользу порта USB-C и различных скоростей подключения.

Ожидается, что модели iPhone 15 Pro и Pro Max получат скорость USB 3.2, тогда как iPhone 15 и iPhone 15 Plus должны рассчитывать на скорость USB 2.0, эквивалентную Lightning, но в формате USB-C, говорит аналитик Apple Куо.

Такое изменение связано с целью регуляторов Европейского Союза — создать универсальный стандарт для всех устройств.

Переход Apple на USB-C в качестве стандарта зарядки смартфонов может означать, что множество аксессуаров и гаджетов USB-C технически станут доступны пользователям iPhone, что позволит упростить взаимодействие, поскольку в ближайшие годы все больше устройств перейдут на USB-C.

Ожидается, что функция Dynamic Island, впервые представленная в линейке iPhone 14 Pro, будет улучшена в этом году и будет доступна для всех моделей iPhone 15.

Dynamic Island в линейке iPhone 15 будет включать встроенный датчик приближения. Этот датчик будет использоваться для определения, когда телефон подносится близко к уху пользователя для отключения дисплея, чтобы предотвратить случайное нажатие клавиш. В линейке iPhone 14 этот датчик был включен отдельно под экраном.