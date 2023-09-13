Повышение предельных цен на топливо ускорило непродовольственную инфляцию в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов озвучил данные по инфляции в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Годовая инфляция снижается шестой месяц подряд. Текущий уровень составляет 13,1%. Вклад продовольственного и непродовольственного компонентов в годовую инфляцию уменьшается, при этом, инфляция платных услуг увеличивается. Несмотря на снижение годовой инфляции, месячная инфляция ускорилась до 0,7% с 0,6% в июле», - сообщил Тимур Сулейменов на заседании Правительства.

По его словам, темпы ее роста значительно превышают среднеисторические значения.

«Продовольственная инфляция замедлилась до 12,4% ввиду снижения цен производителей продуктов питания и в сельском хозяйстве. Сезонно дешевеет плодоовощная продукция, но темпы сезонного снижения ниже обычных. Непродовольственная инфляция замедляется, в годовом выражении составив 13,5% в августе текущего года. Наблюдается замедление годового роста цен на товары личного пользования, предметы домашнего обихода, стройматериалы, медикаменты на фоне укрепления курса тенге в предыдущие месяцы», - отметил спикер.

При этом, увеличивается вклад ГСМ в непродовольственную инфляцию ввиду повышения предельных розничных цен на топливо.

«В августе зафиксирован значительный рост цен на одежду и обувь, бытовую технику, автомобили, газ. Инфляция платных услуг ускоряется на фоне роста тарифов ЖКУ. В августе тарифы выросли на 6,1%, в годовом выражении – на 13,9%. Кроме того, сохраняется рост цен на нерегулируемые услуги в результате устойчивого спроса со стороны населения, в частности, на проезд городским автотранспортом, услуги сотовой связи, арендную плату», - заключил Т. Сулейменов.