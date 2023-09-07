Постоянный представитель РК вручил верительные грамоты генсекретарю ЮНВТО
В начале встречи казахстанский дипломат проинформировал генерального секретаря ЮНВТО о создании Министерства туризма и спорта РК, в контексте недавнего Послания Главы государства народу страны «Экономический курс Справедливого Казахстана». В этой связи, Д. Мусаев отметил возрастающую роль и большие перспективы туристской отрасли Казахстана.
В ходе переговоров собеседники также рассмотрели актуальные вопросы активизации взаимодействия Казахстана и ЮНВТО. В частности, стороны обсудили возможность создания Академии туризма ЮНВТО в одном из высших учебных заведений РК с целью подготовки туристических гидов, а также открытие Регионального офиса ЮНВТО и реализацию других важных проектов в рамках приоритетов международной организации.
З. Пололикашвили поздравил постоянного представителя РК с назначением на новую должность и заявил о готовности поддерживать инициативы Казахстана. Генеральный секретарь выразил надежду, что Казахстан продолжит вносить важный вклад в развитие ЮНВТО и туристской отрасли в целом.