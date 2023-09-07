Постоянный представитель РК вручил верительные грамоты генсекретарю ЮНВТО

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Королевстве Испания, постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) по совместительству Данат Мусаев вручил верительные грамоты генеральному секретарю ЮНВТО Зурабу Пололикашвили. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В начале встречи казахстанский дипломат проинформировал генерального секретаря ЮНВТО о создании Министерства туризма и спорта РК, в контексте недавнего Послания Главы государства народу страны «Экономический курс Справедливого Казахстана». В этой связи, Д. Мусаев отметил возрастающую роль и большие перспективы туристской отрасли Казахстана.

В ходе переговоров собеседники также рассмотрели актуальные вопросы активизации взаимодействия Казахстана и ЮНВТО. В частности, стороны обсудили возможность создания Академии туризма ЮНВТО в одном из высших учебных заведений РК с целью подготовки туристических гидов, а также открытие Регионального офиса ЮНВТО и реализацию других важных проектов в рамках приоритетов международной организации.

З. Пололикашвили поздравил постоянного представителя РК с назначением на новую должность и заявил о готовности поддерживать инициативы Казахстана. Генеральный секретарь выразил надежду, что Казахстан продолжит вносить важный вклад в развитие ЮНВТО и туристской отрасли в целом.