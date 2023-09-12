Попытка суицида школьника в Алматинской области: кто за это будет наказан

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Прокуроры Алматинской области отреагировали на факт попытки суицида ученика четвертого класса после издевательств одноклассников в школе близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прокуратурой Талгарского района Алматинской области 11 сентября в адрес областного управления образования внесено представление об устранении нарушений законности, поставлены вопросы принятия действенных мер к районному отделу образования, администрации школы, классному руководителю и психологу, а также вынесения материала в районную комиссию по делам несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматинской области.

Также сотрудники районной прокуратуры совместно с уполномоченными органами в целях профилактики и предупреждения правонарушений планируют проводить лекции в актовом зале школы.

В надзорном органе напомнили, что во всех учреждения образования размещен QR-код прокуратуры Алматинской области, с помощью которого граждане могут сообщить о всех имеющихся фактах различного рода правонарушений, сигнал о которых незамедлительно поступает прокурорам, которые в свою очередь принимают меры в соответствии действующим законам.

Ранее в Сети появилась информация, что ученик четвертого класса средней школы №29 села Бесагаш 10 сентября пытался покончить с собой из-за издевательств со стороны школьников. Полиция по факту завела дело по статье 105 части 3 УК РК. Проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Управлении образования Алматинской области ранее также прокомментировало инцидент со школьником.