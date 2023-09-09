Полиция Акмолинской области ищет 17-летнюю девочку, ушедшую из дома

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Девушку-подростка разыскивают полицейские и волонтеры в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Жительница Кокшетау обратилась в полицию с просьбой оказать содействия в поиске ее 17-летней дочери.

7 сентября около 15:00 часов девушка ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ранее подросток уходила из дома.

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные, короткие, справа на лбу небольшой шрам. Была одета в черное худи, болоньевую жилетку черного цвета, на голове черная кепка.

«В настоящее время проводятся розыскные мероприятия по установлению ее местонахождения. К поискам присоединились волонтеры.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшей, просим сообщить в УП Кокшетау по адресу ул. Сатпаева, 1 «а» либо по телефонам: 8-(7162)-29-96-00, 8-707-119-87-19», - говорится в сообщении полиции.