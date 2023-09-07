Полицейский предотвратил прыжок женщины с пятого этажа в Хромтау

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Полицейский спас женщину, которая хотела спрыгнуть с 5 этажа жилого дома в Хромтау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

6 сентября примерно в 20:00 на канал 102 поступило сообщение о том, что неизвестная женщина хочет спрыгнуть из окна пятого этажа. Незамедлительно на место происшествия прибыли участковые, заступившие на очередное дежурство. Трое участковых инспекторов полиции поднялись на крышу, откуда и провели беседу, успокаивая женщину. В свою очередь она плакала и просила оставить ее в покое. В этот момент капитан полиции Райымбек Онгарбаев, рискуя своей жизнью, с крыши перелез на балкон и спас женщину.

В настоящее время все обстоятельства выясняются.