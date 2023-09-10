Погода без осадков ожидается лишь на востоке страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на западе, севере страны ожидаются сильные дожди с грозами, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», лишь на востоке страны преимущественно погода без осадков. По республике ожидаются порывистый ветер, на северо-западе, юго-западе, севере, в горных районах юго-востока страны возможен град. На севере РК - туман,

В Жамбылской, в центре, на востоке, юге Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Атырауской, на юго-западе, востоке, севере, в центре Западно-Казахстанской областей, на юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, севере, в центре Западно-Казахстанской, на юге Павлодарской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.