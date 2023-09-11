Подготовка к новому учебному году в зонах землетрясения в Турции практически завершена

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В данное время на юго-востоке Турции идут последние приготовления к обучению детей в новом учебном году. В пострадавших от стихийного бедствия в феврале этого года провинциях продолжают выставлять оборудованные контейнеры для обучения учеников и размещения учителей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии нового учебного года, который в Турции начинается в середине сентября, в пострадавших от разрушительного землетрясения провинциях ведутся работы по созданию временных школ и обеспечению жилищными условиями вновь назначенных учителей, работающих в тяжелых условиях по распределению из других городов. При этом местных учителей, чьи дома были разрушены или повреждены в результате землетрясения уже заселили во временное жилье из контейнеров.

По информации Министерства национального образования Турции, в специально отведенных местах установлены утепленные контейнеры с мебелью, бытовой техникой и кондиционерами. На данном этапе 6 343 контейнеров было передано в провинцию Хатай, 1 500 единиц в Кахраманмараш, 1 278 единиц в Адыяман, 893 единицы в Малатью, 411 единиц в Газиантеп, 400 единиц в Османие, 200 единиц в Килису и 200 единиц в Шанлыурфу. Всего с целью обучения детей и размещения учителей было выделено свыше 11 тысяч контейнеров.

Со слов губернатора провинции Хатай М.Масатлы, именно данный регион был одной из местностью с наиболее сильными разрушениями.

«В провинции Хатай в результате многочисленных землетрясений было разрушено и повреждено большое количество социальных объектов, общественных сооружений, а также жилых домом. Мы намерены сделать так, чтобы наши ученики и учителя не испытывали каких-либо трудностей в быту, учебе и на работе. В целях обеспечения непрерывного образовательного процесса для детей мы снабдили города временными пунктами обучения и проживания в виде укомплектованных контейнеров», - говорит глава региона.

Как оказалось, турецкие педагоги были довольны предоставленной от государства помощи и поддержке в виде временного жилья из переоборудованных контейнеров.

Учитель музыки К.Хаджырлы отмечает, что ранее она работала в частных школах в столице Турции с очень комфортными условиями и это ее первое назначение в регион, пострадавший от природных катаклизмов. Она рада оказывать собственную профессиональную помощь в местностях, где в этом сильно нуждаются.

«Я буду обучать детей в провинции Хатай. Мы, как учителя осознанно приехали сюда. Нам было известно о том, в каких условиях нам придется жить и работать. Безусловно, проживание и трудовые будни учителя здесь немного осложнены, но я готова быть полезной для своей страны» - говорит она.