Почти полсотни девушек легкого поведения поставили на учет в Шымкенте

С 13 сентября в Шымкенте сотрудники полиции проводят ОПМ «Stop-трафик». На мероприятии, направленном на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми, задействованы сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью городского департамента полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Стражи порядка проверяют съемные квартиры, сауны, банные комплексы, развлекательные заведения и гостиницы.

«За два дня отработки полицейские выявили 8 фактов предоставления помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества. Правонарушителей привлекли к ответственности по статье 450 КоАП РК. За приставание в общественных местах по ст. 449 административного кодекса наказаны 48 лиц. На учет за занятие проституцией поставлены 43 девушки», - сообщили в пресс-службе.