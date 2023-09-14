Побег совершила подозреваемая в мошенничестве жительница Шымкента

Жительница Шымкента, подозреваемая в мошенничестве, на данный момент скрывается от полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

По данным полиции, жительница Шымкента Феруза Корчиева, 1983 г.р., обманула граждан на 12,7 млн тенге. Пообещав освободить имущество знакомого от залога, взяла у него крупную сумму денег, после чего перестала выходить на связь.

Факт полицейские зарегистрировали по ч. 4 ст. 190 УК РК .

«В настоящее время она скрывается от органов уголовного преследования. Ранее женщина была доставлена на карете скорой помощи в больницу в связи со здоровьем и сбежала из медучреждения», - сообщает полиция.