Петиция против неоправданных запретов: эксперты просят остановить лоббизм

В Алматы прошел круглый стол, посвященный вопросу неоправданных запретов в Республике Казахстан. В мероприятии приняли участие эксперты, представители бизнеса, «Сообщество о снижении вреда Tastau.qaz» и некоммерческого сектора. Главная тема обсуждения, вынесенная и в название мероприятия – «Одними запретами существующие проблемы не решить» – это, собственно, прямая цитата из выступления Главы государства на недавнем Общенациональном курултае, где Касым-Жомарт Токаев как раз требовал обеспечить строгий контроль вместо необдуманных запретов, передает МИА «Казинформ».

Основатель «Сообщества о снижении вреда Tastau.qaz» Татьяна Фоминова заявила, что голос 100 тысяч казахстанцев должен быть обязательно услышан.

«Нельзя игнорировать и не замечать позицию более 100 тысяч бывших курильщиков сигарет, которые перешли с ядовитого табачного дыма на продукты с научно доказанным пониженным риском. Инициаторы тотального запрета вейпов (бездымных продуктов с доказанным пониженным риском) лоббируют интересы сигаретной промышленности. Они хотят полностью запретить вейпы, мотивируя это увлечением ими подростков и закрывая глаза на тот факт, что, например, пар от вейпов содержит на 90-95% меньше вредных веществ по сравнению с сигаретным дымом. Подписавшие петицию 100 тысяч человек выступают против тотального запрета. Они – за эффективное регулирование продаж вейпов и электронных сигарет. Мы подчеркиваем, что данная продукция (так же, как и сигареты, и тот же алкоголь) для них никогда и не предназначалась», – сказала Татьяна Фоминова.

Она отметила, что полный запрет на вейпы в мире ввели совсем немного стран – это те государства, в которых мощное табачное лобби и огромный процент курящего населения. Например, Колумбия, где популярны сигары. Тогда как развитые страны, напротив, стимулируют переход курильщиков с сигарет на вейпы, вред которых значительно ниже.

Участники круглого стола выразили уверенность в том, что запрет вейпов (как и любой другой непродуманный запрет) не будет эффективным и не даст ничего, кроме резкого роста контрабанды и черного рынка. В России и Узбекистане при рассмотрении данного вопроса учли этот факт.

«Такой запрет не решит вопроса доступа подростков к никотиновой продукции. Вейпы будут продаваться подпольно, через различные интернет-каналы, через чёрный рынок. Рынок будет заполонён подделкой, он полностью уйдёт в тень и вообще будет не подконтролен государству. Те, кто принимают решение о запрете на вейпы, оставляют 500 тысяч потребителей один на один с сигаретами. Людей лишают более здорового выбора. Между тем, электронные сигареты при правильном регуляторном подходе могли бы стать инструментом замещения курения, как в развитых странах», – уверен глава Ассоциации KazSpirits Дмитрий Жуков.

Участники мероприятия приняли резолюцию, где указали, что идея полностью запретить вейпы выгодна именно производителям сигарет: если вейпы исчезнут с рынка, то их потребителям не останется другого выбора, кроме как вернуться к ядам сигаретного дыма.

«По инициативе граждан Казахстана была подготовлена петиция в адрес Главы государства против предлагаемого запрета вейпов, как неэффективной государственной меры в борьбе с этой вредной привычкой. Сегодня эту петицию поддержало более 100 тысяч казахстанцев, представителей экспертного сообщества, бизнеса и некоммерческого сектора. Тогда как сторонников запрета в обществе набралось менее 20 тысяч. Участники круглого стола, будучи гражданами и патриотами своей страны, всецело поддерживают данную петицию и считают необходимым обратить внимание депутатов Парламента РК и Президента страны К. К. Токаева на необходимость пересмотра решения о запрете вейпов и принятия комплекса мер по жёсткому регулированию обращения данной продукции. Это необходимо для достижения главной цели – повышения уровня здоровья и качества жизни казахстанцев», – сказано в принятой на круглом столе резолюции.