Первых самокатчиков наказали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске к административной ответственности привлекли семь водителей электросамокатов. Пока в виде предупреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службе департамента полиции.

В Петропавловске электросамокаты появились относительно недавно, незадолго до вступления в силу поправок в Закон «О дорожном движении». В департаменте полиции отметили, что в течение августа проводили рейды по предупреждению нарушений правил дорожного движения со стороны райдеров. Практика показывает, что профилактику необходимо продолжать.

«Согласно поправкам, скорость езды по тротуарам на малых электрических транспортных средствах, электросамокатах должна быть снижена до 6 км/час, при езде на проезжей части водители самокатов должны иметь водительское удостоверение любой категории и иметь шлемы. Призываем водителей электрических самокатов при любых обстоятельствах придерживаться осторожного стиля вождения — это очень важно для них самих и для окружающих», — отметил начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

За 8 месяцев на дорогах Северо-Казахстанской области зарегистрировано 225 дорожно-транспортных происшествий, в которых 28 человек погибли и 327 получили ранения.