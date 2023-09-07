Переговоры о передаче АрселорМиттал Темиртау российской компании прокомментировал Роман Скляр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Переговоры о передаче «АрселорМиттал Темиртау» российской компании «Северсталь» не ведутся. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Журналисты поинтересовались у вице-премьера по поводу якобы ведущихся переговоров с Северсталью. В ответ он опроверг эту информацию.

«Это не так. Переговоры никакие не ведутся. Можете не верить каким-то слухам. Да, компания имеет просроченные обязательства, по ремонту оборудования, по инвестициям. Трагические события, которые происходят на предприятии с гибелью людей, естественно, не могут нас не беспокоить. Поэтому ведется работа по привлечению других инвесторов, которые могут эффективно работать и вложить средства для развития данного производства. В частности, безопасность труда — главный приоритет, но с компанией, которые вы назвали, переговоры не ведутся. Какие именно компании, не могу сказать, эта информация преждевременная», - сказал Роман Скляр, отвечая на вопросы журналистов в Акорде

Ранее в СМИ сообщалось, что в Правительстве Казахстана рассматривают возможность передачи «АрселорМиттал Темиртау» подсанкционной компании «Северсталь» российского олигарха Алексея Мордашова.