Перебои с сотовой связью в Казахстане: связано ли это с внедрением 5G

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Этим утром снова наблюдались проблемы со связью у абонентов в Казахстане. Связаны ли эти сбои с внедрением 5G? На этот вопрос в кулуарах Правительства ответил министр цифрового развития Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле, при модернизации любого оборудования возникают определенные технические сбросы. Касательно вашего вопроса, оператор связи ночью проводил определенные технические работы. Когда утром включили, пошел наплыв людей на базовые станции. Там выяснились определенные проблемы», - сказал министр цифрового развития Багдат Мусин в кулуарах Правительства.

Министр подтвердил, что эти сбои, которые в последнее время наблюдаются у сотовых операторов, связаны с внедрением 5G.

«Да, это связано с модернизацией оборудования. То есть, сегодняшняя инфраструктура связи нуждается в модернизации, и в период модернизации такие проблемы могут возникать», - добавил Багдат Мусин.

Министр цифрового развития также извинился перед казахстанцами за неудобства.

Ранее мобильный оператор Tele2 сообщил об аварийном сбое. Выяснилось, что аварийный сбой произошел на элементах сети в части биллинга, услуги и программное обеспечение.