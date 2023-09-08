Пьяный семейный дебошир напал с ножом на участкового в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Житель Шымкента избил жену и пытался расправиться в участковым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Вечером 6 сентября участковый инспектор Аль-Фарабийского РУП прибыл на вызов о семейном скандале. Местная жительница сообщила, что ее избил муж.

Участковый обнаружил хозяина дома с кухонным ножом в руках. В ответ на требования полицейского положить нож, пьяный мужчина набросился на него и нанес телесные повреждения, задев шею и руки.

Стражу порядка удалось увернуться и обезвредить злоумышленника.

«Факт следователи зарегистрировали по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей». Выяснилось, что подозреваемый привлекался к ответственности по части первой этой же статьи в 2015 году. Кроме того, ранее за причинение вреда здоровью супруге он был подвергнут адмаресту и состоит на учете как семейный дебошир», - сообщили в полиции.

Мужчина находится под стражей. Проводится досудебное расследование.