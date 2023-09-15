От профилактики к нулевому травматизму: эксперты обсудили вопросы охраны труда в Казахстане

В Павлодарской области состоялся региональный форум на тему «Безопасный труд: от профилактики к нулевому травматизму». В ходе мероприятия приглашенные гости рассказали о фактах производственного травматизма, о принимаемых мерах и об ответственности руководителей предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Форум организован ко Дню Труда территориальным объединением профсоюзов Павлодарской области совместно с Управлением труда Павлодарской области. В работе форума приняли участие около 130 руководителей служб безопасности и охраны труда крупных промышленных предприятий Павлодарской области. В качестве приглашенных гостей в зале присутствовали мажилисмен Екатерина Смышляева, первый замглавы Федерации профсоюзов РК Мухтар Тиникеев и глава управления труда Павлодарской области Аскар Капанов.

«Цель проведения регионального Форума - изучение и продвижение лучших практик организации безопасности и охраны труда для сохранения здоровья и жизни работников; своевременное выявление нарушений для предотвращения производственного травматизма через продвижение общественного профсоюзного контроля, определение путей достижения нулевого уровня травматизма социальными партнерами. Каждое выступление участников Форума является новым импульсом к совершенствованию общественного контроля по безопасности и охраны труда», - акцентировала внимание участников Форума модератор мероприятия председатель Территориального объединения профсоюзов Павлодарской области Айтжанова Динара Нуржановна.

На диалоговой площадке презентовали практику работы служб охраны и безопасности труда представители Казахстанского электролизного завода, Павлодарского нефтехимического завода, ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» и технических инспекторов по охране труда, избираемых профсоюзами на ТОО «КSP Steel», Аксуском заводе ферросплавов- филиале АО «ТНК «Казхром», ОО «Локальный профсоюз «Батыр комир», АО «Алюминий Казахстана».

«Основополагающими принципами трудового законодательства являются приоритет жизни и здоровья работника; обеспечение права на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. Безопасные условия работы являются главным индикатором достойного труда»,- отметили участники форума.

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва Екатерина Смышляева отметила, что есть не только высокие цифры производственного травматизма, но также имеются факты скрытого травматизма, недооцененные условия труда, риски в сфере безопасности и охраны труда.

«Эту систему, безусловно, нужно будет концептуально менять. В Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость выработки единой концепции по безопасному труду – в ней обязательно будет оценка рисков», - добавила она.

«На предприятиях и организациях области в 2023 году зафиксировано 62 несчастных случая, в результате которых пострадали 64 человека, включая 38 человек с тяжелыми последствиями и 2 смертельных случая. Эти данные свидетельствуют о снижении производственного травматизма на 5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми распространенными нарушениями, которые привели к несчастным случаям, оказались грубая неосторожность пострадавших, неудовлетворительная организация рабочих процессов и нарушения правил безопасности и охраны труда.В рамках мер по предотвращению несчастных случаев и профилактике профессиональных заболеваний среди работников в регионе: 34 предприятия области внедрили Концепцию «Нулевого травматизма – Vision Zero». 21 предприятие реализовали проект «Народный контроль», который направлен на снижение производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшение условий труда на рабочих местах. Этот проект также включает общественный контроль за соблюдением правил техники безопасности и охраны труда», - отметил глава управления труда Павлодарской области Аскар Капанов.

Для улучшения условий труда на рабочих местах была проведена аттестация 67 производственных объектов с вредными условиями труда. 194 предприятия области внедрили современные системы управления профессиональными рисками, включая стандарты по безопасности и охране труда, такие как OHSAS 18001 и МОТ-СУОТ. В области функционируют 881 производственных совета, которые занимаются предупреждением производственного травматизма и организацией проверок условий труда на рабочих местах.

«Для работодателей, в том числе и Экибастузской ГРЭС-1 обеспечение безопасных условий труда и предотвращение производственного травматизма также является приоритетным направлением деятельности. С 2021 года в Экибастузской ГРЭС-1 функционирует автоматизированная электронная система «Безопасное производство», одним из ключевых модулей которой является модуль «Дефекты и события». Данный модуль позволяет любому работнику компании напрямую заявить о любой потенциально-опасной ситуации, которая может привести к нарушению нормального функционирования предприятия – производственной травме, аварии, ухудшению условий труда. В целях предотвращения несчастных случаев на производстве и профилактики профессиональных заболеваний в качестве дополнительного элемента системы управления безопасности и охраны труда, направленного на выявление, предупреждение и предотвращение в будущем опасных условий и опасных действий работников, внедрена процедура «Лидерского поведенческого аудита безопасности». Воспитание и повышение культуры безопасности является одним из ключевых факторов для достижения нулевого травматизма», - отметил в своем выступлении исполняющий обязанности начальника службы охраны труда и техники безопасности ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Болата Нуржанова» Чигвинцев Сергей Александрович.

Обсудив лучшие практики и инновационные решения в сфере безопасности и охраны труда и общественного контроля по безопасности и охране труда, участники Форума в Год безопасного труда призвали совершенствовать меры превентивного механизма безопасного труда, активизировать роль производственных советов, сосредоточить общие усилия в данной сфере на всех уровнях социального партнерства.