От отдельных организаций в единое объединение: какие насущные вопросы намерен решить Казахстанский автомобильный союз

В стране образовано новое отраслевое объединение в лице Казахстанского автомобильного союза. Предприятия, работающие в сфере автомобильной отрасли, решили объединить свои усилия и стать единой организацией. Казахстанский автомобильный союз намерен создать реальную автомобильную индустрию в стране. В ходе открытой дискуссии с представителями СМИ автоэксперты рассказали, как будет выстроена работа и поделились прогнозами на авторынке, передает МИА «Казинформ».

«Мы организовали союз, в котором объединили ведущих экспертов в автомобильной отрасли, в частности Ассоциацию автопроизводителей Казахстана, Ассоциацию производителей автокомпонентов Казахстана, Ассоциацию общественного транспорта Казахстана, Ассоциацию импортеров Казахстана, Ассоциацию дилеров Казахстана, Ассоциацию по реализации автомобилей с пробегом Казахстана, Ассоциацию автоэкспертов и аудиторов Казахстана», - рассказала президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева.

В составе Казахстанского автомобильного союза – опытные эксперты в автомобильной отрасли, которые имеют необходимые навыки и компетенции.

«Объединяя всех производителей в единый союз, мы планируем создать промышленную кооперацию. У нас есть завод по производству аккумуляторных батарей в Талдыкоргане. Мы не собираемся строить такой же новый завод. Мы будем проводить работу, чтобы этот завод встроился в глобальную цепочку и поставлял свою продукцию уже на другие заводы. Или, например, к нам в союз обращаются молодые предприниматели, которые хотели бы организовать в стране производство лакокрасочных покрытий. У них есть отличный продукт, теперь им нужно пройти процедуры по организации производства, включая сертификацию у брендодержателя. Наш Союз будет помогать им получать всю необходимую информацию, сопровождать их работу, чтобы они смогли наладить производство», - сказала Анар Макашева.



Как отмечают эксперты, есть все возможности создать реальную автомобильную индустрию в Казахстане. Есть немало примеров, когда страны с ограниченными человеческими и сырьевыми ресурсами, смогли развить свой автопром. Будучи членом Евразийского экономического союза, у Казахстана огромный внутренний и экспортный потенциал для дальнейшего развития собственного автопрома. Для осуществления этой глобальной задачи уже предпринимаются конкретные шаги.

«В стране появится мультибрендовый завод по производству китайских автомобилей. В городе Костанай планируется организация производства автомобилей Kia», - отметил представитель Ассоциации автопроизводителей Казахстана Кайрат Еламанов.

К слову, за последние 5 лет в стране отмечается стремительный рост объема производства автомобилей. К концу года эксперты ожидают, что объем производства достигнет 150-170 тысяч единиц авто. По сравнению с прошлым годом вырос и объем экспорта. В августе установлен рекордный показатель – на рынке Казахстана продано более 18 тысяч новых автомобилей.

Не отстают от тренда и электромобили, которые постепенно захватывают казахстанский рынок авто. Правительством уже утверждена дорожная карта по развитию инфраструктуры электромобилей

«Статистика показывает значительный рост количества электромобилей в стране в 2023 году: если в 2022 году в стране насчитывалось 812 электромобилей, то на 1 мая 2023 года было 2790 единиц транспорта на электрическом топливе», - добавил представитель Ассоциации импортеров Казахстана Адильбек Орумбаев.

Что касается в целом трендов на авторынке, по словам Анар Макашевой, объем продаж новых автомобилей будет расти.

«Впрочем и в сложное время автомобильная отрасль в Казахстане удерживала позиции благодаря успешным переговорам с поставщиками комплектующих для отечественных предприятий, разработке альтернативных логистических маршрутов, а также благодаря доверию брендодержателей, что позволило увеличить поставки в Казахстан и вывести на рынок новые бренды», - отметила Анар Макашева.



В свою очередь, Казахстанский автомобильный союз предложит казахстанцам новые финансовые продукты.

«Это кредитные программы, Trade In. Потребитель может сдать старый автомобиль, выбрать новый с доплатой. Вот такие программы разработаны в наших дилерских центрах и предоставляются. Наша основная задача – предоставить потребителю условия, чтобы ему было удобно и комфортно приобрести автомобиль», - добавила президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева.