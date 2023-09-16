Осужденные нанесли себе травмы в одной из колоний ВКО

По данным ДУИС, речь идет о двух пострадавших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

В «WhatsApp» распространяется информация, что заключённые учреждения УИС, расположенного в Шемонаихинском районе, массово нанесли себе телесные повреждения. В ДУИС ВКО сообщили, что эта информация недостоверна.

«14 сентября в учреждении 18 двое осужденных нанесли себе телесные повреждения. В ходе разбирательства осужденные пояснили, что совершили это в связи с тем, что они недовольны режимом содержания, требуя предоставить им свободное передвижение, просмотр телепередач и не запирать двери камеры», - сообщили в департаменте.

Осужденным оказана первая медицинская помощь без госпитализации.

ДУИС назначено служебное расследование. В учреждение также прибыли представители прокуратуры и провели прием по личным вопросам.