Организатора онлайн-магазина по продаже наркотиков задержали в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции ЗКО задержан 28-летний житель Уральска, который создал интернет-магазин и организовал продажу наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В его квартире обнаружены 70 zip-пакетиков, 13 свертков из фольги с веществами растительного происхождения темно-зеленого цвета со специфическими запахами. Согласно заключению эксперта изъятые вещества являются марихуаной весом более 2 кг. Также изъяты магниты, измельчитель, весы, скотч, фольга, ножницы и системный блок от компьютера.

По факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Проводятся следственные мероприятия по установлению причастности иных участников.