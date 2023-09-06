Опубликованы списки казахстанцев, объявленных банкротами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - C 4 сентября в Казахстане начали публиковать списки граждан, объявленных банкротами. Согласно данным Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан уже сегодня признаны банкротами 309 человек, на сумму 435 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

Указанные граждане получили сообщение о завершении процедуры внесудебного банкротства и признания банкротом через sms-уведомление по сервису 1414, а также сведения по ним размещены на сайте «e-gov».

Среди признанных банкротами граждан 22 – являются получателями государственной адресной социальной помощи, и 232 – не могли погашать свои долги по кредитам более пяти лет.

Средний возраст признанных банкротами физических лиц составляет 40 лет. Самым молодым банкротом на сегодняшний день является житель Кызылординской области, ему 23 года, с суммой долга более 1 млн тенге. А самым пожилым банкротом стал 65-летний житель Мангистауской области, у которого спишется задолженность в сумме более 3 млн тенге.

Указанные граждане освободились от обременительного долга.

При этом данная процедура имеет следующие последствия – это невозможность получения новых кредитов в течение пяти лет и проведение в отношении таких граждан процедуры финансового мониторинга в течение трех лет.