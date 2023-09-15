Олжас Бегимбетов возглавил департамент геологии и разведки НК «КазМунайГаз»

Олжас Бегимбетов назначен на должность директора департамента геологии и разведки АО НК «КазМунайГаз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

В предыдущие годы Олжас Бегимбетов работал директором департамента геологоразведки, директором департамента развития ресурсной базы, управляющим директором по разведке в ТОО «КМГ Инжиниринг», директором департамента региональной геологии и бассейнового анализа ТОО «НИИ ТДиБ «КазМунайГаз».

Трудовую деятельность начал в 2011 году в АО «Казахский институт нефти и газа» в департаменте нефтепромысловой геологии и моделирования нефтегазовых резервуаров в должности инженера.