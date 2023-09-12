Около 400 подростков и свыше 580 неблагополучных семей состоят на учете у полицейских Алматы
По сообщению спикера, в Алматы служит 230 инспекторов полиции по делам несовершеннолетних. Все они занимаются профилактикой правонарушений, выявляют факты безнадзорности и беспризорности, проводят работу с законными представителями, не занимающимися воспитанием и обучением несовершеннолетних.
«В этом году в рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий выявлено и поставлено на учет полиции 357 подростков, а также 380 неблагополучных семей. На сегодня на учете органов внутренних дел состоит 393 несовершеннолетних и 583 неблагополучных семьи», - привела статистику Жанна Шонжанова.
Спикер назвала основные причины подростковой преступности. По ее мнению, это бесконтрольность со стороны родителей, когда родители злоупотребляют спиртными напитками. Также если ребенок в свободное время не вовлечен ни в какие кружки и секции, правовая неграмотность самих несовершеннолетних.
В таких случаях, когда родители не участвуют в воспитании детей и подростков их отправляют в спеццентр. Известно, что с начала года в Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации помещено 653 несовершеннолетних Алматы.
Жанна Шонжанова рассказала, что за некоторые правонарушения несут ответственность родители подростков. К примеру, за нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях после 22 часов и вне жилых помещений после 23 часов, в ночное время без сопровождения законных представителей к административной ответственности привлечены 5640 родителей.
«Это и иногородние несовершеннолетние, которые приезжают в город Алматы, без определенных целей, без сопровождения законных представителей, они зачастую и становятся субъектами и объектами правонарушения. По каждому выявленному факту у нас привлекаются к административной ответственности как субъекты предпринимательства – это владельцы заведений, так и родители», - подчеркнула спикер.
Рассмотрено 250 материалов по различным фактам в интересах несовершеннолетних. К 23 родителям применена крайняя мера в виде лишения родительских прав, 539 родителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей.