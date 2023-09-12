АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Около 400 подростков и свыше 580 неблагополучных семей состоят на учете у полицейских Алматы. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщила начальник отдела ювенальной полиции управления местной полицейской службы ДП города Алматы подполковник полиции Жанна Шонжанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК.

По сообщению спикера, в Алматы служит 230 инспекторов полиции по делам несовершеннолетних. Все они занимаются профилактикой правонарушений, выявляют факты безнадзорности и беспризорности, проводят работу с законными представителями, не занимающимися воспитанием и обучением несовершеннолетних.

«В этом году в рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий выявлено и поставлено на учет полиции 357 подростков, а также 380 неблагополучных семей. На сегодня на учете органов внутренних дел состоит 393 несовершеннолетних и 583 неблагополучных семьи», - привела статистику Жанна Шонжанова.

Спикер назвала основные причины подростковой преступности. По ее мнению, это бесконтрольность со стороны родителей, когда родители злоупотребляют спиртными напитками. Также если ребенок в свободное время не вовлечен ни в какие кружки и секции, правовая неграмотность самих несовершеннолетних.

В таких случаях, когда родители не участвуют в воспитании детей и подростков их отправляют в спеццентр. Известно, что с начала года в Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации помещено 653 несовершеннолетних Алматы.

Жанна Шонжанова рассказала, что за некоторые правонарушения несут ответственность родители подростков. К примеру, за нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях после 22 часов и вне жилых помещений после 23 часов, в ночное время без сопровождения законных представителей к административной ответственности привлечены 5640 родителей.

«Это и иногородние несовершеннолетние, которые приезжают в город Алматы, без определенных целей, без сопровождения законных представителей, они зачастую и становятся субъектами и объектами правонарушения. По каждому выявленному факту у нас привлекаются к административной ответственности как субъекты предпринимательства – это владельцы заведений, так и родители», - подчеркнула спикер.

Рассмотрено 250 материалов по различным фактам в интересах несовершеннолетних. К 23 родителям применена крайняя мера в виде лишения родительских прав, 539 родителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей.