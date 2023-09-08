Один человек скончался в перестрелке в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции задержали участников стрельбы в Алматинской области, передает МИА «Казинформ».

Начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов сообщил, что в ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудники полиции задержали участников стрельбы в Алматинской области.

«Данные факты были зарегистрированы в ЕРДР по статьям «Убийство» и «Хулиганство». Участники происшествия установлены и задержаны сотрудниками полиции. Обстоятельства устанавливаются. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением экспертных проверок. Ситуация в регионе стабильная и находится под контролем», - написал Б.Аленов в Instagram.

Ранее в ЦРБ Илийского района поступили 4 местных жителя с ранениями, полученными из гладкоствольного оружия. Еще один человек скончался по пути в больницу.