Обвал в траншее теплотрассы оставил без света несколько домов в Алматы

В Бостандыкском районе Алматы в жилом комплексе Seven Hills по улице Ескараева произошло отключение электроэнергии из-за обвала грунта в траншее во время реконструкции теплотрассы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», предварительно произошел обвал грунта в траншее во время реконструкции теплотрассы на улице Ескараева из-за грубого несоблюдения технологических норм подрядной организацией. Жертв и пострадавших нет.

«Осыпавшийся земляной слой повредил электрокабели, питающие электроэнергией близстоящие дома. В настоящее время аварийная бригада АО «Алатау Жарык компаниясы» занимается восстановлением подачи электроэнергии в обесточенные здания. Также частично причинен ущерб летней площадке местного кафе. Процесс ликвидации последствий произошедшего взят под контроль городским акиматом», - сообщили в АлТС.

Отмечается, что в отношении подрядной организации, допустившей возникновение нештатной ситуации, будут приняты соответствующие законодательству меры.