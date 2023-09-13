О проведении юбилейного заседания Совета РАТС ШОС
Участие в нем приняли делегации компетентных органов Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета РАТС ШОС. В качестве наблюдателей приглашены представители Беларуси и Монголии.
С приветственным словом к участникам заседания обратился Председатель КНБ Республики Казахстан Е. Сагимбаев. Он отметил, что РАТС ШОСс момента создания внесла весомый вклад в развитие Организации, стала опорой и координирующим центром борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на региональном и глобальном уровнях.
На форуме рассмотрены вопросы выявления и пресечения каналов финансирования терроризма, а также противодействия незаконному обороту оружия. Подведены промежуточные результаты выполнения Программы сотрудничества государств-членов ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы.
Обсуждены планы на предстоящий период. Так, предусмотрено проведение на территории Республики Индия семинара и совместного учения по предотвращению использования сети интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.
Сторонами также подписан итоговый документ о реализации совместных проектов и иных мер, направленных на сохранение стабильности и безопасности в регионе.
Достигнута договоренность о проведении очередного заседания РАТС ШОС на территории Китайской Народной Республики.