Нурлан Кудияров назначен директором департамента стратегии Минпросвещения РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра просвещения РК Кудияров Нурлан Мамутханович назначен директором департамента стратегического планирования и координации Министерства просвещения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Нурлан Кудияров родился в 1986 году в Южно-Казахстанской области. В 2008 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, в 2012 году - Карагандинский государственный университет имени Е.Букетова, в 2013 году - Академию государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 2009 году в департаменте инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

2014 – 2018 гг. – директор департамента, управляющий директор в АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям Республики Казахстан «KAZAKH INVEST».

2018 г. – главный менеджер финансово-экономического департамента АО «Казахстанско-Британский технический университет».

2019 – 2021 гг. – руководитель Дирекции развития индустриальной инфраструктуры АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry».

2022 г. – ведущий эксперт Центра региональных исследований АО «Институт экономических исследований».

С 2022 года по настоящее время занимал должность заместителя директора департамента регионального развития Министерства национальной экономики Республики Казахстан.