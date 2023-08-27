Новый международный телеканал Silk Way Cinema открывает ТРК Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 сентября в предстоящем телевизионном сезоне начнет вещание новый международный телеканал Silk Way Cinema, передает МИА «Казинформ».

Круглосуточное вещание будет вестись на казахском и русском языках, сигнал канала будет доступен более, чем в 10 странах ближнего зарубежья. Команда нового спутникового канала будет выдавать в эфир познавательные и образовательные программы, документальные и музыкальные проекты, телесериалы. В эфире Silk Way Cinema будет также транслироваться фильмовой контент республиканских телеканалов и киностудии «Казахфильм».

Silk Way Cinema позиционирует себя как источник позитивного настроения, причем аудитории нового телеканала будет представлен контент исключительно оригинального казахстанского производства.

Новый медиа-ресурс Телерадиокомплекса Президента РК планирует стать амбассадором отечественной креативной индустрии, укреплять культурно-гуманитарные связи между соседними государствами, а также предоставлять качественный контент представителям казахской диаспоры в разных странах.