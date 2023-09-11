Новые авиарейсы планируют открыть из Актау и Шымкента в Турцию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Планируется открыть новые авиарейсы между Турцией и Казахстаном. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства РК Мурат Нуртлеу по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Частота наших авиасообщений увеличилась с 40 до 93. Открыты авиарейсы по направлениям Астана-Анкара и Алматы-Анкара. Планируется рассмотреть направления, связывающие другие крупные города. На современном этапе рассматриваются возможности установления авиасообщения с Актау и Шымкентом», - сказал Мурат Нуртлеу.

Министр иностранных дел РК заявил, что все эти мероприятия сближают наши страны.

«Есть все основания полагать, что нашими общими целями является расширение сферы политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Турцией. В результате сегодняшних переговоров был сделан серьезный шаг, который еще больше укрепит отношения между Казахстаном и Турцией. Они придадут дополнительный импульс их развитию», - добавил Мурат Нуртлеу.

Ранее сообщалось, что Казахстан с 1 ноября 2019 года ввел режим «открытого неба» для иностранных авиаперевозчиков в 11 аэропортах страны: в столице, Алматы, Шымкенте, Актау, Караганде, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Кокшетау, Таразе, Петропавловске и Семее.

В начале 2023 года режим «открытого неба» продлен на 5 лет.