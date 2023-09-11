Новая энергия CHANGAN: электромобили для Шелкового пути

7 сентября в столицу Казахстана въехал автопоезд электрокаров Changan: Астана – первая и самая важная остановка в глобальном туре «Один пояс – один путь» китайского информационного агентства Синьхуа.

Ровно 10 лет назад 7 сентября 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Астану предложил Казахстану участие в глобальной инициативе по возрождению Шелкового пути и развитию регионального сотрудничества.

После визита в Астану предложил Казахстану участие в глобальной инициативе по возрождению Шелкового пути и развитию регионального сотрудничества.

В октябре в Пекине состоится 3-й международный форум в рамках проекта, а на 10-летие самые известные китайские медиа – информационное агентство Синьхуа и China Daily организовали форум в Астане – официальной точке старта программы, как и 10 лет назад, встреча прошла в Назарбаев Университет.

В приветственном слове к участникам и гостям форума государственный советник Казахстана Ерлан Карин отметил, что «в течение 10 лет «Один пояс – один путь» стала системой практической реализации взаимодействия, и Казахстан играет очень важную роль в реализации данной инициативы. «Один пояс – один путь» также способствовала развитию и наращиванию инфраструктурного и логистического потенциала ... сейчас уже практически каждая страна, участвующая в инициативе, прочувствовала практические результаты от ее реализации».

ИА Синьхуа решили запечатлеть исторический момент – начало, текущее состояние и перспективы «Один пояс – один путь». Команда журналистов и операторов отправилась в одноименный глобальный тур, маршрут которого пролегает по Шелковому пути, а точки остановки – города стран-участниц программы.

В современных реалиях все программы «Один пояс – один путь» обязательно включают в себя «зеленый» элемент – поэтому в свое путешествие команда ИА Синьхуа отправилась на автопоезде из электрокаров одного из четырёх крупнейших автоконцернов Китая – Changan Automobile.

«Флот сопровождения» отбыл из Чунцина еще в июле. По словам Сонг Шуана, директора Changan по международным рынкам, «автомобили UNI-K iDD и Deepal S7 обеспечат мощную защиту репортерской группы в пути. Тысячи лет назад караваны по Шелковому пути сопровождали стражники в доспехах, а теперь автомобили на «новой энергии» Changan».

Все модели успешно справились с основными внутренними испытаниями на экстрим – «Сверхдальний пробег», «Интеллектуальное вождение», «Надежность и долговечность». И теперь проходят, наверное, самый масштабный в истории тест-драйв ­ по странам и вехам десятилетнего развития «Пояса и пути», чтобы изучить историю интеграции Нового Шелкового Пути и сделать китайские интеллектуальные электромобили новой визитной карточкой зарубежом.

Впрочем, в Казахстане у Changan Automobile состоялись не только дипломатические встречи. Концерн представил китайским журналистам своих казахстанских партнеров.

Как отметил региональный директор Changan по странам СНГ Лянь Пэн:

«Changan Automobile всегда придавала большое значение своему развитию на зарубежных рынках, особенно в странах «Пояса и пути», чтобы донести новые технологии и продукты до глобальных пользователей. Казахстан обладает стабильным рынком и большим потенциалом развития, и мы уже достигли хороших рыночных показателей после начала сотрудничества с «Астана Моторс» в 2022 году. Наш самый большой и стратегически важный совместный проект – запуск производства автомобилей Changan в Казахстане в 2025 году. Сейчас идет строительство завода. На первом этапе на заводе будут производиться три модели Changan – 100% CKD со сваркой и окраской, производство частично роботизированное. Все это позволит развивать индустриализацию Казахстана».

Съемочная группа посетила дилерский центр Changan, где господин Сонг Шуан рассказал о ближайших экспортных перспективах – вывод на рынок Казахстана модели Alsvin – доступного седана B-класса и нового кроссовера SUV C-класса. Кроме того, как только завершится процедура сертификации, в Казахстан прибудет и электрокроссовер с расширенным запасом хода – Deepal S7. Он оснащается 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 95 л.с. для заряда батареи и собственно двигателем на задней оси в 238 л.с. Deepal S7 может проехать на чистой электроэнергии – до 200 км, в гибридном режиме до 1120 км.

Стоит отметить, что Казахстан также присоединился к «озеленению» Шелкового пути. Уже принята дорожная карта по развитию к 2029 году системы электрозаправок во всех крупных городах страны. Будут четко определены нормативно-технические требования к проектированию и развитию инфраструктуры и производству зарядного оборудования для электромобилей в Казахстане, а также потребность в зарядных станциях для электромобилей и места их размещения.