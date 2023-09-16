Несколько участков дорог перекроют на правом берегу Астаны
Работы ведутся по согласованию с Управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
В связи с проведением среднего ремонта дорожного полотна правой стороны проспекта Кошкарбаева с 16 по 18 сентября будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от проспекта Тауелсиздик до проспекта Бауыржан Момышулы. Движение будет осуществляться по левой стороне в обоих направлениях.
Также осуществляются работы по изменению организации дорожного движения на пересечении улиц Сыганак - Анет баба. В связи с этим 15-16 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на указанном участке.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.