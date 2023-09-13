Неблагоприятные метеуословия будут в двух городах Казахстана

03:00, 13 Сентябрь 2023
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия ожидаются 13 сентября в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Актобе, ночью Атырау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось, неустойчивая погода сохранится на большей части республики 13 сентября.


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