Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще двух городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики 6 сентября в большинстве городов республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в городах Актобе, Алматы, ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.