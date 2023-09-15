Назначен руководитель управления цифровизации Алматы

На должность руководителя управления цифровизации Алматы назначен Олжас Жанабек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Олжас Жанабек родился 13 марта 1992 года в Алматы. Окончил Университет Пердью (город Уэст-Лафейетт, США) по специальности промышленная инженерия по программе «Болашак».

Основную трудовую деятельность начал в 2014 году с должности проектного инженера в компании «Honeywell», где в течение пяти лет принимал участие в реализации проектов в Казахстане, Южной Корее и Болгарии в сфере промышленной автоматизации.

В 2020 году был управляющим проектным офисом ОФ «AirVision.kz», позже став вице-президентом организации.

До назначения с декабря 2022 года занимал должность заместителя руководителя управления цифровизации Алматы.

Ранее с 2019 года руководителем был Баян Конирбаев.