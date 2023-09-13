Назначен председатель правления АО «Агентство Хабар»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кемелбек Ойшыбаев назначен председателем правления АО «Агентство Хабар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Ойшыбаев Кемелбек Бақтығұлұлы окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «Журналистика», Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юрист» и Geneva Business School (MBA) в Швейцарии.

Кемелбек Ойшыбаев работал журналистом в газете «Столичное обозрение-Атамұра» и ТОО «Информационное агентство «Интерфакс-Казахстан». Занимал руководящие позиции в АО «Казахтелеком», ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы», РГУ «Служба центральных коммуникаций», АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан», Казахстанский институт общественного развития «Рухани Жаңғыру», Национальной Медиа Ассоциации и др.

Был вице-министром информации и общественного развития РК.