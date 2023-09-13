АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нарушения торговой надбавки на социально значимые товары выявляются в Астане. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и защиты прав потребителей Нургали Егембердиев на брифинге Службы коммуникаций города Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент осуществляет свою деятельность по двум направлениям. Это развитие внутренней торговли и реализация государственной политике в сфере ее регулирования, а также формирование единой политики в сфере защиты прав потребителей. Департаментом, совместно с акиматом города Астаны, регулярно проводятся мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности и регулирования цен по соблюдению 15% торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары», – сказал Н.Егембердиев.

По его словам, представители департамента входят в состав региональной комиссии по раскрытию посреднических схем в ценообразовании по всему списку социально значимых товаров.

На сегодняшний день комиссией проведено 71 заседание, как и запланировано. В том числе, проведено 16 выездных заседаний и 1 расширенное заседание с участием акима Астаны.

Как сообщил глава департамента, с апреля текущего года было выявлено 23 факта нарушения торговой надбавки, по которым возбуждены административные дела по статье 204-4 КоАП РК и привлечены к административной ответственности в виде «Предупреждение».