Наркотики в носках у посетителей клуба нашли полицейские Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Наркотики в носках у посетителей ночного клуба нашли полицейские в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При проведении рейдов сотрудниками управления по противодействию наркопреступности при входе в один из ночных клубов города по подозрению на наличие запрещенных предметов остановлены двое молодых людей. В результате проверки, у 22-летней девушки обнаружен маленький полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Такой же порошок стражи порядка нашли у ее 19-летнего приятеля. В целях конспирации молодые люди спрятали разовые дозы наркотических средств в носках.

Заключение экспертизы подтвердило, что содержимое изъятых пакетов – мефедрон. Задержанные сказали, что наркотики нашли на улице и подобрали, чтобы повеселиться в клубе.

Факт зарегистрирован Туранским районным управлением полиции по части 2 статьи 296 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Проводится досудебное расследование.