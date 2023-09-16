На платформе Skills Enbek появятся курсы для переводчиков

Центр развития трудовых ресурсов подписал меморандум о сотрудничестве в сфере развития онлайн-образования с Казахстанской Академией перевода, в рамках которого на платформе Skills Enbek будет расширен каталог курсов для повышения квалификации переводчиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Казахстанская Академия перевода предоставляет услуги дополнительного профессионального образования и обучения квалифицированных переводчиков на территории Центральной Азии. Курсы, которые будут перенесены на платформу Skills Enbek, разработаны опытными местными и иностранными преподавателями и практикующими переводчиками.

Онлайн-обучение позволит казахстанцам повысить свою квалификацию, получить практические навыки и начать карьеру в новой для себя сфере.

Напомним, платформа Skills Enbek является казахстанским аналогом международных обучающих площадок, предоставляющих доступ к курсам по принципу маркетплейса. Обучиться на ней может любой желающий и по завершению обучения получить сертификат, который автоматически будет отражен в резюме на Электронной бирже труда с переносом всех полученных навыков.

С момента запуска на Skills Enbek размещено 232 курса по различным направлениям, из которых 133 курса являются абсолютно бесплатными. Количество зарегистрировавшихся пользователей достигло уже более 325 тыс. человек, успешно завершили обучение и получили сертификаты более 270 тыс. казахстанцев. Из числа завершивших обучение 62 тыс. человек имеют статус безработных лиц.

«В целом выстраивание сотрудничества с Казахстанской Академией перевода позволит расширить базу доступных курсов для подготовки нового поколения специалистов в области профессионального перевода в стране», - отметили в Минтруда.